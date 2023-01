Sylvester Stallone | Tulsa King potrebbe chiudere la sua carriera come attore

Movieplayer

In attesa dell'uscita di Creed 3, il primo film della saga di Rocky Balboa senza, facciamo un ripasso dell'intero franchise. Dopo la pausa natalizia è il momento di Rocky Balboa Intorno al minuto 100 di Rocky Balboa , sesto film del franchise multimegamilionario ...Per chi ama le emozioni forti che lo sport sa dare, il 2 marzo esce ' Creed III ', nuovo capito della saga spin - off di Rocky e che per la prima volta non avràtra i suoi ... Sylvester Stallone: Tulsa King potrebbe chiudere la sua carriera ... Rocky Balboa è l’ultimo limite oltre il quale il pugile di Sylvester Stallone non si spingerà più, ed è un addio perfetto ...Sono tanti i nuovi capitoli di saghe affermate, da "Mission Impossible" a "John Wick" e "Fast & Furious". Ma c'è attesa anche per "Barbie" e "Super Mario Bros" ...