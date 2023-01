RaiNews

Undi foca è stato filmato mentre attaccava dei bagnanti su una delle più rinomate spiagge di ... Le spiagge delsono state molto affollate in questi giorni, durante le vacanze estive ..."Un" di foca è stato filmato mente attaccava dei bagnanti in una delle famose spiagge di Città ... Il fenomeno non è una novità, almeno indove lungo tutta la costa si registra una ... Sudafrica, cucciolo di foca attacca un bimbo e morde 6 volte l'attrice Usa: le immagini amatoriali Un cucciolo di foca è stato filmato mentre attaccava dei bagnanti ... ha fatto sapere che è naturale che una foca diventi aggressiva se viene disturbata. Le spiagge del Sudafrica sono state molto ...Un cucciolo di foca è stato filmato mentre attaccava dei bagnanti su una delle più rinomate spiagge di Città del Capo, Clifton Beach . Il video mostra ...