Striscia la Notizia | inviato aggredito e minacciato ad Afragola

(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) – Questa sera a ‘la’ va in onda l’aggressione subita da Luca Abete ad(Napoli) durante un servizio sui cosiddetti ‘equilibaristi’, ovvero “quei baristi che in barba a qualsiasi norma effettuano consegne in bicicletta con il vassoio tra le mani, mettendo in pericolo se stessi e gli altri”. Luca Abete, “dopo aver immortalato e intervistato uno di questi ragazzi, va dal gestore del bar a chiedere spiegazioni. ‘Vattene, altrimenti ti rompo i denti. Ti uccido! Se ne deve andare altrimenti gli sparo!’, urla l’uomo all’di ‘’, poi si scaglia contro di lui con calci e uno schiaffo in pieno volto”. Il servizio completo questa sera a ‘la’ alle 20.35 su Canale5. L'articolo proviene da Sbircia la ...

