Storia diplomatica | Giuseppe Magnetto

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Nacque a Genova il 27 ag. 1793, da Carlo, negoziante, e da Nicoletta Piccardo. Sposato con Francesca Traverso, non ebbe figli. Poco si conosce della sua infanzia e dei suoi studi, e poche notizie si hanno su alcuni viaggi in Siria e Palestina intrapresi con il fratello per affari commerciali. Le prime notizie ufficiali risalgono al 1825, quando il 6 aprile venne nominato viceconsole sardo di 4ª classe al Cairo, sede istituita il 12 genn. 1825 e dipendente dal consolato generale di Alessandria, avente giurisdizione sull’intero Egitto e le coste del Mar Rosso. La gestione del viceconsolato risultò particolarmente difficile, soprattutto a causa della mancanza dei fondi necessari alle normali regole di rappresentanza. In varie note il Magnetta fece richiesta al ministero degli Affari esteri di un aumento del trattamento (un console di 4ª classe guadagnava all’epoca 2100 franchi contro i ...