Stop al fumo | a 20 anni dalla legge fumatori in aumento

(Di lunedì 9 gennaio 2023)al. Lan. 3 del 16 gennaio 2003 che, con l’articolo 51, istituì come mai prima d’ora nel nostro paese il divieto di fumare nei locali chiusi aperti al pubblico compie oggi 20. Unache da quando ha visto la luce per la prima volta ha sempre trovato forte opposizione ma che ha poi di fatto mutato il costume dell’Italia e in parte anche l’etichetta sociale.al: i dati Portata avanti e strenuamente supportata dall’allora ministro della Salute Girolamo Sirchia, la norma, che è entrata definitivamente in vigore in data 10 gennaio del 2005, ha contribuito negli ultimi ventia diminuire drasticamente l’annovero diin Italia. Tendenza che, nonostante ciò, si è di recente invertita: se tra ...

Per l'ex ministro della Salute uno dei primi segnali che la politica dovrebbe dare per confermare il suo impegno nella lotta al potrebbe essere proprio quello di "allargare le norme sul divieto ... A 20 anni dalla legge sullo stop al fumo nei locali pubblici fumatori di nuovo in aumento Stop al fumo. La Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 che, con l'articolo 51, istituì come mai prima d'ora nel nostro paese il divieto di fumare nei locali ...