Stitichezza e pancia gonfia | quali cibi scegliere e perché la dieta iperproteica non aiuta

Leggi su iodonna

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Chi soffre di stipsi, che colpisce in maniera cronica quasi il 20 per cento della popolazione, dovrebbe rivolgersi a un gastroenterologo. Ma pochi lo fanno, stando a una ricerca pubblicata sull’American Journal of Gastroenterology. Leggi anche ›dopo le Feste: il Metodo per il riposo dell’intestino › La zucca contro cistite,e stress: tutti i benefici per la salute delle donne Contro lascegli i 10antistipsi ...