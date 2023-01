Stiglitz appare più preoccupato dal risveglio di un fascismo globale che dall’inflazione che sale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Joseph, premio Nobel per l’Economia nel 2001, è uno degli economisti più noti e apprezzati al mondo, anche dal grande pubblico per la sua versatilità e chiarezza nello spiegare in modo comprensibile anche ai non “addetti ai lavori” i grandi segreti della macro-economia, dominio quasi incontrastato delle grandi Banche Centrali del mondo. Ebbene, proprio lui, in dicembre, nel numero dedicato alle previsioni economiche per il 2023, ha voluto concludere il suo articolo, sostanzialmente dedicato al tema dell’inflazione monetaria, con un accenno di preoccupazione persino superiore, richiamando all’attualità del 2023 una minaccia che tutti ormai davamo per superata. La minaccia a cui allude il premio Nobel è quella di risorgenti simpatie per comportamenti fascistoidi non ancora completamente organizzati, come fu negli anni 20 il ...