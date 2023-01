Steve Jobs presenta il primo iPhone | era il 9 gennaio 2007

Melablog

"iPhone è un prodotto rivoluzionario e magico che è letteralmente cinque anni avanti rispetto a qualsiasi altro telefono cellulare" aveva dichiarato quel giorno. Un anno dopo i download ...Annunciato per la prima volta nel 2007 durante il Macworld di San Francisco da, al tempo ceo di Apple, l' iPhone è il dispositivo che ha dato il via a una rivoluzione ad oggi ancora in corso nel settore della telefonia. Introdotto come una soluzione tascabile in ... iPhone, 16 anni fa Steve Jobs presentava il primo modello Mezzo norvegese e mezzo brasiliano, nello slalom di Adelboden ha ottenuto la terza vittoria della stagione. «Fra i miei idoli Pelé e Neymar» ...Il 9 gennaio 2007, Steve Jobs, allora CEO di Apple, presentava il primo iPhone, rivoluzionando il mondo delle telecomunicazioni e dell'informatica.