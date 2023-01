Stellantis - Nuovo blitz in campo minerario | accordo con Element 25

(Di lunedì 9 gennaio 2023)è pronta a effettuare uninvestimento diretto in una compagnia mineraria. In particolare, il gruppo automobilistico ha firmato con l'australiana25 unvincolante di durata quinquennale per la fornitura di solfato di manganese monoidrato ad alto grado di purezza per la produzione di pacchi batteria destinati ai veicoli elettrici. L'intesa prevede non solo la consegna di 45 mila tonnellate di materiale a partire dal 2026, con la possibilità di estenderne la durata e aumentare i volumi, ma anche un investimento dinella stessa25. Il progetto. L', analogo a quello raggiunto lo scorso anno nella filiera del litio con la Vulcan Energy e subordinato al completamento con esito positivo delle verifiche tecniche e dello ...

