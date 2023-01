STATS – Verona-Cremonese | match della verità

(Di lunedì 9 gennaio 2023)dirà lasulla lotta per la salvezza. Non ci sono alternative alla vittoria, un pari muoverebbe la classifica per entrambe ma lascerebbe invariato il distacco dalla quartultima perché anche lo Spezia ha pareggiato con il Lecce. Ecco i numeri con i quali le due squadre si presentano al Bentegodi, fischio d’inizio ore 18,30– Ultimo con 6 punti. Ha segnato 13 gol (terzultimo attaccoSerie A) e ne ha incassati 30 (ultimo, a pari merito con la Sampdoria). Sono solo 188 i tiri e 50 quelli nello specchio maturati finora. In casa non ha mai pareggiato: 1 vittoria e 7 sconfitte– Ha un punto in più dei rivali. Segna di meno (11 reti), subisce di meno (27). Tira decisamente di più rispetto al(223 volte), ma la ...

