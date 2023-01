STATS – Milan | la centralità di Bennacer

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Non è la prima grande prestazione, anzi. Se ilha motivi per sorridere, anche in una gara buttata via come quella contro la Roma, è per l’ennesima buona prova di Ismael. Migliore in campo, addirittura con un convinto 7,5 secondo La Gazzetta dello Sport, che lo ha eletto anche a spiegazione del motivo principale del verdetto: «Gioca nella posizione di Kilpin, il fondatore del, e comanda: intercetta, è ovunque, lancia. Quando esce lui, la Roma fa 2-2» Il campo sembra dimostrare con la forza dei numeri la veridicità delle affermazioni. Nelle 17 giornate finora proposte dal campionato, il metronomo rossonero è stato in campo sempre, per un 80% dei minuti giocati. Ed è rilevante la quantità dei palloni toccati: il 10% di quelli di tutta la squadra è passato dai suoi piedi, 1076 tocchi. Rilevante è anche il ...

Corriere dello Sport

La consegna del trofeo avverrà nel pre - partita di- Fiorentina , in programma domenica 13 ... La cinquina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute diPerform, realizzate a ...La consegna del trofeo avverrà nel pre - partita di- Fiorentina, in programma domenica 13 ... La cinquina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute diPerform, realizzate a ... Milan, Pioli escluso a sorpresa dalla lista degli allenatori dell'anno IFFHS With Liverpool’s midfield regeneration failing without a replacement for Gini Wijnaldum, an interesting like-for-like alternative has now emerged. During the Reds’ difficult eighth season under Jurgen ...In Spain, Samuel Chukwueze was heavily involved in Villarreal beating defending La Liga and European champions Real Madrid. In this feature, GOAL's Seye Omidiora picks out some of the under-the-radar ...