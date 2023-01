Spruzzare spray al peperoncino sui bus Ecco il nuovo gioco del branco

ilGiornale.it

Foltina Plus è una lozione innaturale che, se applicata con regolarità, da un lato, può ... in ogni caso, assicurarsi che la zona da trattare sia sempre pulita;una quantità moderata ...In alternativa, è possibile usare un mix di aceto di vino bianco diluito in acqua, da versare in un contenitoredove necessario. Un ultimo rimedio naturale consiste nello sciogliere ... Spruzzare spray al peperoncino sui bus. Ecco il nuovo "gioco" delle ... Un cliente del McDonald's di Mirandola ha spruzzato spray urticante, probabilmente al peperoncino, facendo scoppiare il caos.L’episodio sabato alle 22 al McDonald di via Agnini, quando il locale era affollato per lo più da minorenni. Scherzo di cattivo gusto o tentativo di rapina Indagano i Carabinieri MIRANDOLA (MO) – Pan ...