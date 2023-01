Agenzia ANSA

Avvio in leggero rialzo per lo- Bund con il differenziale di rendimento tra i titoli decennali italiani e quelli tedeschi che si apre di un paio di punti base, a quota 201. Il rendimento dei bond italiani sale di ...... tanto che, in effetti, lotra Italia e Germania è aumentato. Chiudendo questa settimana a ... più che la solvibilità delle obbligazioni , siccome, nonostante ila 10 anni sia arrivato a un ... Spread Btp-Bund apre in rialzo a 201 punti base - Economia In attesa dell’inflazione in Eurozona, quella in Olanda risulta in calo a dicembre. Mercati in attesa venerdì anche del dato sull’occupazione negli Usa. Borse positive ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 gen - Chiusura poco mossa per lo spread BTp/Bund. Nelle ultime battute il differenziale di rendimento ...