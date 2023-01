Sport in tv oggi lunedì 9 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

OA Sport

un campione divide più che unire e trovarsi d'accordo su qualcosa è complicato. La lezione di Vialli, da questo punto di vista, è sempre stata quella della leggerezza: amava gli scherzi e la ...Ieri i due hanno svolto un lavoro di scarico e, se avranno ancora fastidi, svolgeranno degli accertamenti. Fra i due, a nove giorni dalla Supercoppa contro il Milan, preoccupa maggiormente il ... Calendario Sport Invernali oggi: orari domenica 8 gennaio, programma, orari, tv, streaming RAI ed Eurosport Thiago Motta ritrova sulla sua strada un altro dei suoi maestri: Gian Piero Gasperini, suo allenatore ai tempi del Genoa. Occasione da non perdere per l'Atalanta che in caso di successo al Dall'Ara to ...La prima tappa del trofeo podistico ’Otto Comuni’ li vede al primo posto. Circa 350 i partecipanti, domenica prossima si replica a Mezzogoro ...