Spoils system | Campi | «Da sinistra moralismo e ipocrisia» Zangrillo | «Il ricambio è salutare»

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Sono critiche che «trasudano» quelle che lasta muovendo al governo Meloni sul tema della. A scriverlo è Alessandro, in un editoriale sul Messaggero di oggi intitolato «Le nomine di vertice e l’interesse del Paese». Il politologo, citando le «polemiche politiche furibonde e campagne di stampa allarmistiche», rileva infatti che «loministeriale (ma lo stesso vale per le nomine governative ai vertici delle società pubbliche) diventa cattivo e poco democratico, guarda caso, solo quando lo praticano gli altri».: «Le critiche sullotrasudanopoi ...

Secolo d'Italia

Train accordo con la legge Bassanini e cambio ai vertici di 67 partecipate tra cui alcune big come Enel, Poste e Terna il governo si appresta a mettere mano al controllo del deep state.In più l'esecutivo vorrebbe mettere le mani sulle cosiddette strutture intermedie "non perbensì per rendere più veloce e efficiente la macchina". Si ragiona inoltra su una diversa ... Spoils system, Pomicino ride della sinistra: "L'hanno inventato loro, ora fanno la morale alla Meloni..." Ormai lo sanno tutti: Il 2023 si apre con il totopoltrone. Prima quelle conseguenti allo spoils system, cioè le posizioni degli alti burocrati nominati dal precedente governo e non riconfermati dal nu ...Il ministro della Pa: per le nuove nomine valuteremo la competenza. "Il nostro è un approccio pratico, faremo tesoro di ciò che funziona. Il governo deve avere tutti gli strumenti per realizzare il pr ...