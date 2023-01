Spoil system – Zullo | La sinistra abbia la decenza di tacere

(Di lunedì 9 gennaio 2023) – “Apprendiamo dal quotidiano La Verità che il governo Draghi, quando era ormai dimissionario, ha effettuato ben 82 nomine addirittura dopo le elezioni politiche del 25 settembre. Ora pretendiamo spiegazioni. Laal potere ha spudoratamente attuato quelle norme che oggi critica e non accettiamo accuse da chi, per primo, ha seminato odio. Per una voltano ladi”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio(nella foto).

ilGiornale.it

E' l'inizio di un ragionamento diverso o siamo semplicemente davanti a un ennesimo episodio di "" Chiudiamo l'esperienza di ItsArt per aprire un confronto serio sui luoghi e gli ...2023 - 01 - 09 10:21:28 Renzi: "Assurde critiche a Meloni su" 'Se c'è uno che critica il governo per ciò che riteniamo ingiusto sono io. Ma proprio per questo trovo semplicemente assurde ... "Spoil system Critiche assurde". Renzi difende Meloni "A Camere sciolte l'ex governo piazza 82 nomine": questo il titolo di un articolo pubblicato da La Verità, che punta il dito contro i ministri dell'ex esecutivo guidato da Mario Draghi, che secondo il ...A Palazzo Chigi la presidente del Consiglio e la presidente della Commissione europea per oltre un’ora hanno parlato pure di immigrazione, del conflitto in Ucraina, di energia e di economia in vista d ...