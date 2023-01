Spese telefoniche a Palazzo Mosti | la Serluca | “Nel 2022 sono diminuite di un terzo”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Le, attualmente gestite dall’Ufficio Transizione al digitale, per ilal Comune di Beneventostate abbattute di circa un”. Così l’assessore alle Finanze Maria Carmela . “Dai 650mila 994 euro del 2019, nella spesa sostenuta è scesa a 231 mila euro: il decremento di spesa è stato dunque sensibile”. “Si è inoltre provveduto – prosegue– alla totale riorganizzazione delle reti dati, eliminando collegamenti superflui e obsoleti, unificando il trasporto di telefonia VoIP e dati su un’unica rete e rinegoziando (ridimensionandolo) il preesistente contratto in convenzione. E’ utile precisare inoltre che nel costo delle utenzeè compresa la connessione alla rete internet, ...

anteprima24.it

"Le spese telefoniche, attualmente gestite dall'Ufficio Transizione al digitale, per il 2022 al Comune di Benevento sono state abbattute di circa un terzo". Così ..."Le spese telefoniche, attualmente gestite dall'Ufficio Transizione al digitale, per il 2022 al Comune di Benevento sono state abbattute di circa un ...