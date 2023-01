Speculazioni sui carburanti | l’ora della verità | Meloni e Giorgetti incontrano i vertici della Finanza

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Strategiatrasparenza, sul fronte dei: il governovuole vederci chiaro sui rincari dei prezzi ai distributori e mette in campo il braccio, chiamata a indagare e vigilare sulle. Domani il presidente del Consiglio, Giorgia, e il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo, incontreranno a Palazzo Chigi il Comandante GeneraleGuardia di, Gen. Giuseppe Zafarana, per fare il punto e valutare ogni possibile ulteriore azione di contrasto allein atto sui prezzi dei. Caro, l’obiettivo è bloccare i ...

