(Di lunedì 9 gennaio 2023) In questa puntata di 'Che Domenica' il 2 - 2 di San Siro trae Roma, il successo del Napoli sul campo della Samp, ma anche ...

La Gazzetta dello Sport

In questa puntata di 'Che Domenica' il 2 - 2 di San Siro tra Milan e Roma, il successo del Napoli sul campo della Samp, ma anche ...E venerdì nel big match con gli uomini dial San Paolo ci sarà l'occasione per mandare un ... La squadra dici mette subito il piglio giusto, dopo 3' minuti il contatto tra Murru e ... Spalletti-Allegri, la sfida è già calda. Milan, vittoria buttata La Juventus venerdì prossimo a Napoli avrà bisogno di un miracolo per uscire indenne dal Maradona. Spalletti avrà la squadra al completo, mentre Massimiliano Allegri ...La gara del Maradona è diventata scontro al vertice, il Napoli ha ritrovato leggerezza con la vittoria che vale il titolo d'inverno, ma la Juventus ...