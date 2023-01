Soumahoro “Passo al gruppo Misto per proseguire la mia attività”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo questa violenta campagna di diffamazione e di questo vergognoso linciaggio mediatico, ha dichiarato, ci sarà modo di stimolare un'attenta analisi umana, socio-culturale e politica. Per ora, posso solo dire che ho potuto contare, in questi ultimi mesi difficili, su svariate manifestazioni di solidarietà, pubbliche e private, da parte di cittadine e cittadini, di singoli parlamentari italiani ed europei, di persone del mondo della cultura e dello spettacolo, di movimenti popolari, di reti studentesche, di movimenti antirazzisti, del mondo articolato del lavoro, di associazioni laiche e religiose, e di servitori dello Stato a cui va il mio profondo ringraziamento. Mi ha invece francamente stupito e amareggiato, a eccezione di qualche parlamentare, l'assenza della solidarietà umana e del supporto politico da parte del ...

la Repubblica

...Lorenzo Borrè che oggi difende la moglie del deputato di Verdi - Sinistra Aboubakare uno ...conta su sette toghe elette) la nomina di un vicepresidente di area centrodestra sarebbe a un... un po' per i vincoli europei (clamoroso ilindietro cui è stata costretta anche sulla ... non ha, tecnicamente, opposizione parlamentare (la sinistra è travolta dal caso; il Pd, in ... Soumahoro passa al gruppo Misto: "Amareggiato: da Verdi-Sinistra nessuna solidarietà umana e supporto" ROMA (ITALPRESS) – “Dopo questa violenta campagna di diffamazione e di questo vergognoso linciaggio mediatico, ha dichiarato Soumahoro, ci sarà modo di stimolare un’attenta analisi umana, ...Roma, 9 gen. (LaPresse) - "Mi ha francamente stupito e amareggiato, ad eccezione di qualche parlamentare, l’assenza della solidarietà umana e del supporto ...