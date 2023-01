Soumahoro passa al Gruppo Misto | lo sconcerto di Avs

la Repubblica

Lo dice il deputato Aboubakar, in un passaggio del lungo 'Dossier stampa' pubblicato sul suo sito, nel quale ribatte alle accuse che gli sono state rivolte, relative alle cooperative che ...C'è da dire cheda quando è stato eletto in Parlamento non ha mai versato alcuna quota del proprio stipendio parlamentare , né ai Verdi né a Sinistra Italiana come fanno gli iscritti di ... Soumahoro passa al gruppo Misto: "Amareggiato: da Verdi-Sinistra nessuna solidarietà umana e supporto" Aboubakar Soumahoro esce dal gruppo di Alleanza Verdi-Sinistra alla Camera e passa al gruppo Misto, denunciando "l'assenza della solidarietà umana e del ...Soumahoro passa al Gruppo Misto: da quando è stato eletto in Parlamento non ha mai versato alcuna quota del proprio stipendio parlamentare, né ai Verdi né a Sinistra Italiana come fanno gli iscritti d ...