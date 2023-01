Soumahoro lascia Verdi-Sinistra e passa al Gruppo misto Bonelli | “Non ha mai chiarito | che delusione”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 9 gennaio 2023) “Non esiste alcun caso”. Parola distesso. Che torna in campo per annunciare l’abbandono delche lo ha portato in Parlamento. In un lungo dossier pubblicato sul suo sito, il neodeputato finito sotto i riflettori per lo scandalo del business dei centri per immigrati gestito dalla moglie e dalla suocera, replica punto per punto accuse.il: sono deluso E, a suo dire, fornisce “chiarimenti relativi alla campagna disinformativa dell’anno”, come la definisce. “Mi ha invece francamente stupito e amareggiato l’assenza di solidarietà umana e del supporto politico da parte delParlamentare Alleanza ...