Sorvegliato speciale sorpreso a San Giorgio del Sannio | convalidato l’arresto 

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutol’arresto nei confronti di Paolo Nizza, 31 anni, di Benevento, fermato dai carabinieri nella giornata di giovedì 5 dicembre a Sandelnei pressi di una società di noleggio auto, mentre era sottoposto a sorveglianzacon l’obbligo di soggiorno in città. Per il 31enne, difeso dall’avvocato Luca Russo, il giudice per le indagini preliminari Palmieri ha applicato la misura dell’obbligo di presentazione alla P.g tutti i giorni escluso la domenica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Infoaut

Benevento . Lo hanno arrestato per la violazione della misura di prevenzione alla quale è sottoposto: la sorveglianzacon l'obbligo di soggiorno in città. E' l'addebito contestato dai carabinieri a Paolo Nizza, 31 anni, di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, i militari della Compagnia lo hanno ...... già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti e per rapina, exdi ps e percettore di reddito di cittadinanza, con l'accusa di possesso di sostanza ... Io, sorvegliato speciale Alle 18 il livello del fiume Entella a Chiavari è sensibilmente cresciuto; nulla di allarmante per il momento, ma certo il corso d'acqua è un sorvegliato ...Simone Ficicchia, vent'anni, ha partecipato ad alcune azioni di protesta nonviolenta per il collasso eco-climatico con Ultima generazione. La Procura di Pavia ha chiesto per lui un anno di "sorveglian ...