Sono Lillo sbarca su Prime Video | i segreti della nuova serie tv

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Amazon, nel corso del tempo, ha arricchito il suo catalogo con tantissimi contenuti. Molti di questi appartengono al genere comico. Ormai, infatti, non si può negare che uno degli obiettivi principalipiattaforma sia quello di far ridere il suo pubblico. Negli ultimi giorni, è arrivata unatv che ha decisamente soddisfatto questo intento. Si tratta di, diretto da Eros Puglielli. Il primo impatto è stato decisamente positivo. Abbonati subito aper non perdere le puntate di! Disdici quando vuoi! Tante sorprese e risate con: unatv tutta da ...