(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) –sale ancora e prende il volo. Ilo Swg per il Tg La7 fotografa l’ulteriore crescita del partito di Giorgia Meloni che guadagna lo 0,7% e arriva al 31,3%. Il Movimento 5 Stelle sale dello 0,3% e ora vale il 17,7% nelle intenzioni di voto attuali. Calo sensibile del Pd, che perde lo 0,7% e scial 14%. Passo indietro anche per la Lega (-0,5%), accreditata dell’8,5%. Scendono anche Azione-Italia Viva, che cedono lo 0,3% e si attestano al 7,5%. Si avvicina Forza Italia (+0,8%), ora al 6,9%. Verdi e Sinistra sono al 3,7%, +Europa al 3%, Italexit stabile al 2,2%, Unione Popolare all’1,6% e Noi Moderati all’1,1%. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

Fratelli d'Italia sale ancora e prende il volo. Il sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa l'ulteriore crescita del partito di Giorgia Meloni che guadagna lo 0,7% e arriva al 31,3%. Il Movimento 5 ...Ebbene, secondo gli ultimidi Demos nell'ultimo decennio questa tendenza sembra essersi fermata. E, anzi, a dispetto di un certo pessimismo per il futuro , rispetto al 2012 vi è ... Sondaggi politici, Fratelli d'Italia vola e Pd cala Volo di Fratelli d’Italia, schianto del Pd. Sembra inarrestabile la discesa di consensi per il partito guidato dal dimissionario Enrico Letta.A poco più di un mese dale prossime elezioni regionali in Lombardia, l’istituto Ipsos ha diffuso un nuovo sondaggio effettuato tra il 27 dicembre e il 3 gennaio. Per quanto riguarda i… Leggi ...