Sondaggi politici Demos | sale la fiducia nel Presidente della Repubblica

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Rispetto a 10 anni fa vi è in generale meno sverso istituzioni e corpi intermedi Uno dei letimotiv degli ultimi anni è il calo di importanza e di attrattività di quelli che sono chiamati i corpi intermedisocietà. Che si trattiChiesa, dei sindacati, delle varie associazioni, sembrano non raccogliere più ladi un tempo, un po’ come le istituzioni ufficiali. Ebbene, secondo gli ultimidinell’ultimo decennio questa tendenza sembra essersi fermata. E, anzi, a dispetto di un certo pessimismo per il futuro, rispetto al 2012 vi è stata un’inversione di tendenza. Certo, allora si era nel mezzo di una crisi politica ed economica molto grave, mentre quella causata dalla pandemia di Covid ha avuto ...

Il Tempo

Se questo è il quadro teorico, anche quello empirico desunto daipiù accreditati non si discosta molto da quanto potrebbe accadere: una quota significativa di elettori di centro - destra (...Nemmeno Schlein e Bonaccini sarebbero in grado di risollevare il Pd sprofondato in tutti ie oggi ai minimi storici. 'Sono della stessa Regione, della stessa istituzione e ... L'aria che tira, Mannheimer avverte Meloni: cosa dicono i sondaggi Secondo gli ultimi sondaggi politici di Demos le Forze dell'Ordine rimangono le istituzioni in cui gli italiani hanno più fiducia ...Può salvarlo dalla irrilevanza Si è fatto avanti lui con una intervista a Repubblica. Vola basso, per ora. Gli servono 4.000 firme per partire. Le troverà. Ammette: Mi considero un underdog, uno sf ...