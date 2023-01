Sommer | il Bayern ha presentato la prima offerta | Inter alla finestra

Fcinternews.it

Commenta per primo Braccio di ferro tra Yann, corteggiato con grande insistenza dal, ed il Borussia Mönchengladbach . Il portiere, in scadenza di contratto a giugno, ha contattato personalmente il vicepresidente Rainer Bonhof ...Secondo quanto riferito da Sky.de, infatti, l'estremo difensore elvetico starebbe spingendo per trasferirsi alMonaco. A tal finesi sarebbe messo in contatto direttamente con Rainer ... Sommer vuole subito il Bayern Monaco: contatti col vicepresidente del BMG Bonhof Yann Sommer andrà in scadenza a giugno col Borussia Monchengladbach che si è rassegnata a perderlo a zero euro, tanto che non lo lascerà ...Il trasferimento di Yann Sommer dal 'Gladbach al Bayern Monaco non è ancora tramontato. Ci sono novità dalla Germania ...