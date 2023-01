Soldato perde metà del pene a causa di un cancro e accusa i medici | “Pensavano fosse solo una verruca”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Un militare delle forze armate britanniche ha persodel suodi presunti ripetuti errorie ora avrebbe poco da vivere. Ed è un appello alla cura del proprio corpo ed alla diagnostica precoce quello che emerge da questa triste vicenda di presunta malasanità, che ha coinvolto Gavin Brooks – questo il nome dell’uomo – che ha dichiarato di aver visitato idell’esercito tre volte nel 2021, poiché aveva sviluppato un “anello di pelle stretto” e una lesione sul. “Il modo migliore per descriverlo è come un anello di tessuto o un tratto di pelle dura all’interno del prepuzio”, ha spiegato Brooks. Il militare ha aggiunto che immediatamente “ha capito che la cosa non era normale” e “ha voluto farlo controllare”. “La pelle che collega il prepuzio al ...