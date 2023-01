Sogni di vivere in un maso medioevale? Ecco il soggiorno che fa per te

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il wellness Hotel Gassenhof, quattro stelle superior in Val Ridanna, regala un angolo dal sapore antico. La famiglia Volgger, infatti, ha deciso di ridare nuova vita – e un tocco di romanticismo – allo Chalet Gratznhäusl. La piccola costruzione è undi origini medioevali risalente al 1375 che, grazie a un attento intervento di ristrutturazione, oggi è il luogo perfetto per unriservato fatto di comfort e relax. Foto da Ufficio StampaDotato dei migliori servizi offerti dalla struttura principale, lo Chalet Gratznhäusl è un piccolo paradiso in cui la cura dei materiali e dei dettagli la fa da padrona tra le sue antiche mura. Quiete, silenzio e immersione nella natura sono assicurati dalle enormi vetrate che incorniciano i panorami dell’Alto Adige. L’anticosi trova a pochi passi dall’hotel Gassenhof, facendo bella ...

