Snyderverse | i fan del DCU lanciano una petizione per chiedere a Netflix di salvare il franchise

Movieplayer

...Peter Safran stanno lavorando sodo per creare un piano lungo 8 - 10 anni che darà finalmente ai...che James Gunn non riporterà indietro Joe Manganiello visti i suoi legami con lo, ma ...... e si è perfino parlato di una rinascita dellodi Justice League. Gunn ha tenuto a precisare che, per ora, è troppo presto per azzardare ipotesi, ma ha anche rassicurato idicendo che ... Snyderverse: i fan del DCU lanciano una petizione per chiedere a ... I fan della DC hanno chiesto a Netflix di salvare lo Snyderverse, mandando l'hashtag #SellSnyderVerseToNetflix in tendenza su Twitter.DC Studios is planning a new DC Universe, but with Zack Snyder's arc remaining incomplete, they should give his story a true conclusion.