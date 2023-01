(Di lunedì 9 gennaio 2023) In seguito a uno stop di quasi un mese per le vacanze di Natale, tornerà finalmente in questa settimana la Coppa del Mondo 2022-diparallelo. Si gareggerà già domani, martedì 10, e mercoledì 11 a Bad Gastein (Austria) in un PSL individuale e uno a squadre miste e poi ci si sposterà aper il PGS di sabato 14. Concentrando l’attenzione sull’appuntamento sulle nevi svizzere, c’è ovviamente da segnalare che la gara si svolgerà interamente in un singolo giorno. Si comincerà infatti alle 9:30 con le qualificazioni maschili e femminili e si concluderà in seguito a partire dalle ore 13:30 con le fasi finali. Le fasi finali del PGS di(Svizzera) si potranno vedere in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD e in direttasu Rai ...

Roland Fischnaller sa ancora dire la sua: il veterano azzurro in giornata si è imposto nel di Coppa del Mondo a Cortina d'Ampezzo, conquistando il successo numero 20 della carriera nel massimo circuito internazionale. L'Italia sorride anche con l'altro italiano Aaron March, terzo e sul ...19.10 Ventesima vittoria in Coppa del Mondo per Roland Fischnaller: l'azzurro non finisce mai di stupire e a 42 anni piazza un'altra zampata dopo il terzo posto di Carezza. L'altoatesino è ora secondo ... Snowboard, PGS Scuol 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario 14 gennaio It's a really big deal from a world-of-snowboarding perspective,' says Collingwood-based volunteer of World Cup event, which runs Jan. 26-27 ...