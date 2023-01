Snowboard | Coppa del Mondo Bad Gastein 2023 | i convocati dell’Italia Roland Fischnaller ci riprova

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Torna, dopo il lungo stop per le festività natalizie, ladeldiparallelo. Ci si sposta in Austria per uno degli appuntamenti ormai tradizionali: va in scena la tappa di Badche vede in programma un PSL domani a livello individuale ed un PSL a squadre mercoledì mattina. L’Italia punta in alto dopo un inizio di stagione eccellente: sono infatti arrivati già tre podi con una vittoria, conditi anche da diversi piazzamenti di lusso e la riscoperta del settore femminile. Al maschile spazio a Mirko Felicetti, Daniele Bagozza, Marc Hofer, Edwin Coratti, Gabriel Messner, Maurizio Bormolini, Aaron March e, ovviamente, al veteranoche vuole ripetersi dopo il trionfo di Cortina. Tra le donne invece ci saranno Nadya Ochner, Elisa Caffont e Lucia ...