Slittino | calendario Coppa del Mondo Sigulda 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Dopo aver messo in archivio la prima tappa divalevole per ladeldi, si torna subito in azione sul budello della Lettonia, per il quinto appuntamento stagionale che, giova ricordarlo, avrà un valore ulteriore, dato che sarà anche valevole come Campionato Europeo di. Arriviamo a questa seconda tappa baltica con le classifiche generali che iniziano a delinearsi in maniera maggiore. Nel singolo maschile il nostro Dominik Fischnaller comanda dopo il terzo posto di ieri e proverà a confermarsi anche nel fine settimana in arrivo. Prova d’appello importante anche per il nostro duo nel doppio femminile, composto da Andrea Voetter e Marion Oberhofer, che nella gara dello scorso weekend hanno commesso un errore in conclusione ...