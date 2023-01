Sky - Ounahi gradirebbe un trasferimento al Napoli

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Azzedine, centrocampista dell'Angers, sarebbe disposto da unin azzurro, ecco cosa riporta Sky Sport: "Il mercato delè già in ottica estiva, dopo l'arrivo di Bereszynski. Adesso si lavora sul nome di, centrocampista dell'Angers e sorpresa al Mondiale col Marocco. Lo valutano 20-25 milioni di euro, inoltre ilnon può tesserarlo subito perché è extra comunitario. Quindi non ha lo slot libero. Lavora per abbassare le richieste dell'Angers: c'è stato un incontro con gli agenti a Milano negli scorsi giorni, proprio con la volontà di abbassare le richieste dell'Angers. C'è stata una prima offerta delper, di 15 milioni: balla ancora un po' di differenza, rispetto alla richiesta dell'Angers. Ma c'è la disponibilità ...

