Skriniar va via subito | Marotta ha già pronto il piano B per l’Inter

DAZN

Ma è ancora lui, lo riconosci dagli sprazzi di qualità con cui si portada Marassi i tre punti ... Su cui i calcioni disembrano aver segnato una cicatrice ancora aperta. Reagisce alla ...... '6,5 milioni persono troppi . 24 gol presi sono troppi e in difesa c'è anche lui. Molto probabilmente andrà al PSG e succederà come a tanti che sono andati, vai a prendere 2 milioni in ... Parolo: "Skriniar è destinato ad andare via dall'Inter" Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale di oggi per TMW, ha parlato di quanto sta tenendo banco in questi giorni negli uffici di viale della Liberazione. Le sue considerazioni: "In casa Inter la questio ...Calciomercato Inter, le ultimissime sulla situazione in entrata e in uscita: scelto il sostituto di Skriniar, piace una rivelazione della Serie A ...