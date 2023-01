Sicurezza Roma | sassaiola contro i bus | la rimessa Atac di via Candoni è ostaggio dei nomadi

Leggi su italiasera

(Di lunedì 9 gennaio 2023) “Perla conta dei danni di questo 2023 è di sette vetture nuove vandalizzate, e siamo solo al 9 Gennaio. Episodi come questi sono ormai all’ordine del giorno, con ladi fattodei: ora basta. Non è più tollerabile che ladegli operatori venga messa a repentaglio così come quella dei cittadini, vittime di furti, aggressioni e scippi. Siamo soddisfatti che anche qualcuno del Pd in Campidoglio si sia svegliato. Ora si chiuda il campo e si procedachi delinque, gli irregolari siano allontanati dalla città.Esattamente come chiediamo da anni”. Così in una nota Fabrizio Santori, capogruppo LegaCapitale, Tony Bruognolo, coordinatore Lega Provincia died Enrico Nacca, consigliere ...