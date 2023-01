Sicilia | Schifani | ' evento a Cannes? Io e la giunta ignoravamo provvedimenti'

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - "Io e l'intera, all'interno della quale discutiamo di tutto,l'adozione di questiche fanno parte, è vero, di una programmazione triennale portata avanti dallo scorso governo, ma che sono sfuggite alla sottoposizione della". Lo ha detto il presidente della Regionena Renatointervenendo a TgCom24 sulla vicenda dell'affidamento a una società lussemburghese dell''Sicily, Women and Cinema 2023' previsto al Festival del Cinema di. Unfinanziato con 3,7 milioni di euro. "Già giovedì scorso, tramite una mia nota, abbiamo chiesto chiarimenti all'assessore per acquisire il fascicolo e per le valutazioni sugli aspetti di questi fondi ...

Il Fatto Quotidiano

... Women and Cinema" che dovrebbe pubblicizzare la, con eventi e una mostra fotografica, al festival cinematografico di Cannes. I primi a volerci vedere chiaro, dopoche ha chiesto "...... per garbo istituzionale, con il presidente della Regione, Renato, al quale consegnero', ... Sport e Spettacolo, Francesco Paolo Scarpinato, in relazione alla partecipazione dellaal ... Sicilia, la mostra al festival di Cannes diventa un caso: quasi 4 milioni senza bando a una società del… Io e l'intera giunta, all'interno della quale discutiamo di tutto, ignoravamo l'adozione di questi provvedimenti ...SICILIA - "Parlerò con la stampa, senza sottrarmi ad alcun confronto, solo dopo aver conferito, per garbo istituzionale, con il Presidente della Regione, ...