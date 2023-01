(Di lunedì 9 gennaio 2023) L'Anac, l'autorità per l'anticorruzione, dice sì alladei. L'autorità, però, in una nota, rileva che le scuole sono a "ridotto rischio corruttivo". L'articolo .

Orizzonte Scuola

...con una pluralità di soggetti incaricabili e la possibilità di applicare il principio di... L'albo sarà accessibile per la consultazione da parte del pubblico emagistrati a partire dal 1° ...Mi ha detto che le canzoni di Morrissey a casa sua sono in24 ore su 24, ed è stata ... Chad Smith e FleaRed Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer e Jesse Tobias . A bloccare il tutto, ... Sì a rotazione dei dirigenti scolastici, devono cambiare scuola nel raggio di 50 chilometri. La posizione dell’ANAC La ruota dei rumor riprende la rotazione, ma gli unici raggi sono quelli X: ecco la radiografia del possibile annuncio dell’evento Xbox.Uno dei temi caldi degli ultimi giorni riguarda la rotazione dei dirigenti scolastici e l'indicazione di non far permanere nella stessa istituzione scolastica un preside per più di 6 anni.