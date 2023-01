(Di lunedì 9 gennaio 2023) La? "Fenomenale, supererà i cento successi in Coppa del mondo...". Nel febbraio 2019 a 'benedire' la statunitense con parole al miele, non era stato un signor qualsiasi, ma sua maestà Ingemar ...

Allaerano bastati solo altri 21 mesi per ottenere la prima vittoria in Coppa. Dove Ad ... E lui, il buon Ingemar, le aveva riconosciuto il ruolo didopo averla vista in un paio di ...Ce l'ha fatta. Mikaelaè la nuovadi sempre dello sci alpino grazie alla ottantaduesima vittoria ottenuta nel gigante di Kranjska Gora. Raggiunge l'ex compagna di squadra, la statunitense Lindsey Vonn, ... Shiffrin regina, e non finisce qui: può spodestare re Stenmark La 27enne statunitense si conferma la più vincente conquistando il gigante di Kranjska Gora. Il prossimo obiettivo di Mikaela è raggiungere Stenmark a quota 86 Claudio Lenzi @clenzi82 Ce l'ha fatta. M ...