Shazam! Furia degli Dei | Zachary Levi e la Shazam Family nei nuovi poster DC

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Comincia ad accelerare la campagna marketing attorno al sequel di, che arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo marzo. Attraverso un post pubblicato su Twitter, possiamo dare un nuovo sguardo al look diinDei con iufficiali nei quali vediamo ritratta anche laal gran completo. Oltre a, ritroveremo infatti nel cast anche Adam Brody, Ross Butler, Grace Fulton, Meagan Goode, e DJ Cotrona che compongono le versioni con i superpoteri della famiglia di Billy Batson. InDei, quando Billy Batson e i suoi fratelli adottivi, sono ...

Movieplayer

Fra i titoli di punta ci sarà sicuramentedegli Dei (16/3), il seguito col supereroe targato DC Comics. E, a proposito di supereroi, il 15 febbraio arriverà Ant - Man and the Wasp - ...Billy, Freddy, Darla, Eugene, Pedro e Mary ritornano nei poster promozionali didegli dei, dal 16 marzo nelle ... Shazam! Furia degli Dei: Zachary Levi e la Shazam Family nei nuovi ... Comincia ad accelerare la campagna marketing attorno al sequel di Shazam, che arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo marzo.I nuovi poster di Shazam! Furia degli Dei ci anticipano il look definitivo dei protagonisti interpretati dal cast guidato da Zachary Levi, ecco le immagini.