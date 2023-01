Serie A Puro Bio | ultima giornata di andata | partenza con Bitonto-Kick Off

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Smaltite le emozioni dell’European Women’s Futsal Tournament con la straordinaria vittoria del Città di Falconara, laBio si prepara alla primadel 2023 che (al netto dei recuperi programmati) chiuderà il girone di.TUTTO SU FUTSAL TV Epifania a base di futsal, alle 18, colche attende laOff e avrà proprio contro le sandonatesi la possibilità di aggiudicarsi il titolo di campione d’inverno. Due gare sabato 7 gennaio: trasferta in casa Italcave Real Statte per le citizens (ore 18), per il Pescara di Morgado c’è invece la Vip alle 19. Ma il giro di boa di completerà solo domenica 8 gennaio con altre 4 sfide: il pomeriggio si apre con PSB Irpinia-Lazio, a seguire Pelletterie-Molfetta e Audace-TikiTaka, mentre alle 18 la Vis Fondi ospiterà il ...

