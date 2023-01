Serie A | la classifica aggiornata | Juve seconda | il Napoli allunga

(Di lunedì 9 gennaio 2023) LadellaA al termine delle partite domenicali. Cambiamenti importanti nelle posizioni di vertice La domenica diA ha regalato non poche emozioni. Il Milan non è riuscito a tenere il passo delcon il pareggio 2-2 contro la Roma. Lantus sale invece al secondo posto a -7 dal club azzurro. Bloccate anche Inter e Lazio.44ntus 37Milan 37Inter 34Lazio 31Roma 31Atalanta 28*Udinese 25Fiorentina 23Torino 23Bologna 19*Lecce 19Empoli 19Salernitana 18Monza 18Sassuolo 16Spezia 15Sampdoria 9Cremonese 7*Hellas Verona 6* *Una partita in meno L'articolo proviene da Calcio News 24.

