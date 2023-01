Sergio Castellitto | chi è | età | carriera | film | chi è la moglie | figli | oggi | Instagram | Il nostro Generale Dalla Chiesa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti dianche l’attore, che questa sera su Rai 1 vedremo, in prima serata, nei panni delCarlo Alberto, nella serie tv ‘Il’.si racconterà ai microfoni di Serena Bortone: parlerà della suae della fiction, che terrà compagnia al pubblico. In un tuffo nel passato, in un pezzo di storia che non si può (e non si deve) dimenticare. Dagli esordi al debutto di...