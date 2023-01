Serena Bortone operata | in diretta fasciata a Oggi è un Altro Giorno FOTO

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Nella puntata dilunedì 9 gennaio diè un, ha fatto scalpore il fatto che la conduttricesi sia presentata con una vistosa fascia alla mano destra. Ma lei stessa ha voluto chiarire la vicenda per tranquillizzare i suoi fan e i telespettatori del programma. Infatti, alle domande del ballerino Samuel Peron e della conduttrice Cristél Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, su cosa avesse fatto alla mano, laha subito voluto mettere in chiaro le cose, escludendo brutti incidenti o cadute. Ha rivelato senza giri di parole di essersial polso, con quello che vedevano che era l'evoluzione del malessere al polso. Ma la risposta su quando si èha ulteriormente spiazzato ...

DiLei

Prende il via una nuova puntata di Oggi è un altro giorno e, sin dalle prime battute, arriva un colpo di scena direttamente dalla padrona di casa,. La conduttrice si è infatti presentata in studio con il gesso al braccio , tra il gomito e il polso nello specifico, lasciando di stucco i suoi "affetti stabili". Rassicurando tutti, ...L'amicizia tra Vialli e Zazzaroni Il giudice di Ballando racconta daanche del suo rapporto speciale con Vialli: ' 39 anni di conoscenza, non ce la faccio. Mi disse: 'Voi giornalisti ... Serena Bortone ingessata a “Oggi è un altro giorno”: cosa le è accaduto Telespettatori preoccupati per Serena Bortone. A Oggi è un altro giorno, nella puntata odierna (9 gennaio) la conduttrice si è presentata con la mano destra ingessata. Nulla di ...Perché Serena Bortone ha la mano fasciata La conduttrice di Oggi è un altro giorno lo ha spiegato in diretta dal suo studio.