Serena Bortone | dopo quello che è successo alle elezioni si è operata | il dettaglio non sfugge – FOTO

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La conduttrice di Rai 1,, ha rivelato di essersia seguito diche le eradurante ledello scorso 25 settembre 2022. Ecco l’incredibile racconto in diretta a Oggi è un altro giorno. Già dai primi minuti della puntata di Oggi è un altro giorno del 9 gennaio gli L'articolo proviene da Inews24.it.

ilmessaggero.it

... del quale questo pomeriggio nel corso della diretta di Oggi è un altro giorno, con, sono state trasmesse le ultime parole pronunciate prima che se ne andasse...Piccolo giallo, già risolto, nel pomeriggio di Rai 1. Cosa è successo ache ha diretto la trasmissione con un braccio fasciato Settimana iniziata anche per 'Oggi è un altro giorno', trasmissione del pomeriggio di Rai 1 condotta da. Proprio ... Serena Bortone con il polso ingessato a “Oggi è un altro giorno”, fan preoccupati: «Mi sono operata stamattina Prende il via una nuova puntata di Oggi è un altro giorno e, sin dalle prime battute, arriva un colpo di scena direttamente dalla padrona di casa, Serena Bortone… Leggi ...Telespettatori preoccupati per Serena Bortone. A Oggi è un altro giorno, nella puntata odierna (9 gennaio) la conduttrice si è presentata con la mano destra ingessata. Nulla di ...