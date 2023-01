Senza cappello in mano e con il jolly energia L’Italia in Ue secondo Tocci

Leggi su formiche

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Negli ultimi vent’anni ci siamo ritrovati in Europa ad essere costantemente nella condizione di chiedere maggiore flessibilità sulle politiche fiscali o aiuti sull’immigrazione: adessopuò pensare anche di provare a proporre qualcosa, così da avere una spinta negoziale. Questo il pensiero che Nathalie, direttrice dello IAI, (e autrice del volume “A Green and Global Europe”) affida a Formiche.net all’interno di un più complesso ragionamento tarato, da un lato, sul macro tema della transizione ecologica e, dall’altro, sulle prospettive di Palazzo Chigi nei rapporti con l’Ue. È possibile lavorare su una transizione green che sia pragmatica e sorda alle pulsioni utra idoelogiche? Parto da due premesse. Primo, la transizione ci sarà. Nel senso che non è la prima e non sarà l’ultima: c’è stata la transizione dal carbone al petrolio, quindi ...