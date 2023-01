“Sei una zoc…” Caos al GF Vip contro Antonella Fiordelisi | cosa è successo nella casa

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Continuano a far pace per poi litigare ancora e peggio di prima. I Donnalisi ormai si sono incastrati in una situazione infinita. Nessuno capisce come finirà, loro compresi. Al GF Vip 7 poco fa, Edoardo Donnamaria ha sentito qualcuno insultaredalla strada. Con lui c’era Luca Onestini, che era allibito. Non è la prima volta che accade. Da sempre gli spettatori più intraprendenti sono soliti sostare fuori dalla dimora capitolina per urlare ai gieffinipensano di loro. Per metterli in guardia, dargli forza.ha preso solo insulti. Edoardo Donnamaria ha indignato nuovamente gli spettatori del GF Vip 7. GF Vip, le urla pesantissime...