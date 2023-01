“Sei morto” Rudy Zerbi | orrore senza fine dopo la puntata di Amici | cosa è successo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Colpo di scena adper l’eliminazione di Cricca. Domenica 8 gennaio, nella primadel talent Maria De Filippi del 2023, èdi tutto. Nel corso dellaci sono stati nuovi ingressi, la prima maglia del serale assegnata e ben due eliminazioni di cui una molto chiacchierata. Eliminato Cricca (Giovanni). Una eliminazione che sta facendo discutere sui social con diverse critiche indirizzate aZeri e a Lorella Cuccarini. La sfida è stata voluta dal discografico ma in tanti hanno visto nella coach di canto una sorta di menefreghismo. Chiamato alla sfida contro il ventenne Jore, Cricca infatti non è riuscito a vincere e ha dovuto abbandonare la scuola di. Leggi anche: “È la figlia di quello di Striscia”.22, sorpresa in giuria: ...

RomaToday

'Mio cognato èil 22 dicembre e i funerali si sono svolti il giorno seguente. Evidentemente deve essersi formata la coda. Non abbiamo chiesto spiegazioni perché in quel momentoassorto in ...Sul gruppo "di Rocca se..." un post con la frase "Con dolore nel cuore voglio comunicare che èil nostro caro e amato carabiniere " Al quale hanno fatto seguito numerosi messaggi di ... Incidente sull'A12, tamponamento tra 6 auto: un morto e sei feriti Se si pensa a una comicità senza tempo non si puà che tornare con la mente a Stanlio e Ollio. Il loro genio, divenuto celebre tra gli anni '30 e '40, ha fatto ridere il ...È morto Adam Rich a soli 54 anni un volto noto del piccolo schermo. Soprattutto per i ragazzi che sono cresciuti negli anni ’70. Nicolas Bradford era il ‘piccolo’ de La famiglia Bradford, la serie tv ...