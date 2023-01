Se siete in zona | vale la pena passare

Leggi su amica

(Di lunedì 9 gennaio 2023) courtesy photo Milano, pieno centro. Dove il vecchio si mescola da secoli con il nuovo. È nel cuore della città, a due passi da piazza San Babila, che Louis Vuitton sceglie da oggi di posizionare la sua nuova destinazione meneghina. Ci troviamo in via Bagutta, accanto a via Montenapoleone, nell’ex Garage Traversi. Esempio meraviglioso di architettura razionalista, progettato dall’architetto Giuseppe de Min, lo spazio viene così riconsegnato alla città completamente rinnovato, dopo 20 anni di inattività. Realizzato nel 1939 la costruzione è celebre perché ha ospitato la prima autorimessa multipiano (ma senza rampe) della città. Louis Vuitton si insedia così nei nuovi spazi di via Bagutta durante i lavori di rinnovo della storica sede di Palazzo Taverna su tre livelli. Regalando quel quid che mancava alla struttura, e perpetuando quella storia affascinante di cui quelle mura sono ...