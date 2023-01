Se l’eversione internazionale fa tappa in Brasile Parla Jacopo Di Miceli

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Quanto avvenuto domenica a Brasilia, dove migliaia di sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro hanno fatto irruzione nelle sedi delle istituzioni, è gravido di echi pesanti. Diverse ore dopo si contano oltre 1.200 arresti, la destituzione di diverse figure istituzionali, e la promessa congiunta di quattro tra le maggiori cariche dello Stato – tra cui il neo presidente Luiz Inácio Lula da Silva – di punire gli eversori e riportare la “normalità” nel Paese. Ma dietro all’avvenimento si avverte un movimento più complesso,. Così Formiche.net ha raggiuntoDi, curatore dell’Osservatorio sul complottismo e autore de L’ideologia della paura (People Editori), per mappare l’avvenimento e i suoi collegamenti con il resto del mondo. Il paragone che si sta facendo in queste ore è tra gli eventi di Brasilia e quelli ...

Affarinternazionali

...bis (associazione con finalità di terrorismo anche...con finalità di terrorismo ancheo di... si considera'ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni). ......Polizia Postale e delle Comunicazioni hanno concorso alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni die terrorismo, sia a livello nazionale che, posti in essere attraverso'... Il pericolo eversione sulle democrazie in America Latina